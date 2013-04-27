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Олимпиада
Антонио Лопес
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 сент. 1981 (39) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
22:59
Сарагоса
3 : 2
Мальорка
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
3
Мальорка
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
22:59
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
89'
89'
89'
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
22:59
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
22:30
Хетафе
1 : 0
Мальорка
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
13:00
Мальорка
2 : 0
Валенсия
65'
65'
65'
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
2
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
19:00
Осасуна
1 : 1
Мальорка
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
1
Мальорка
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
22:59
Мальорка
1 : 0
Реал Сосьедад
73'
73'
73'
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
-:-
Малага
1 : 1
Мальорка
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Малага
1
Мальорка
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
-:-
Мальорка
2 : 1
Эспаньол
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур