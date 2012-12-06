Георгиос Сейтаридис
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
4 июня 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Тоттенхэм
3 : 1
Панатинаикос
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Тоттенхэм
3
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Панатинаикос
1 : 0
Марибор
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Панатинаикос
1
Марибор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Лацио
3 : 0
Панатинаикос
24'
24'
24'
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лацио
3
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Панатинаикос
1 : 1
Лацио
25'
25'
25'
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
25'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Панатинаикос
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
Панатинаикос
1 : 1
Тоттенхэм
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Панатинаикос
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Марибор
3 : 0
Панатинаикос
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Марибор
3
Панатинаикос
0
был в запасе