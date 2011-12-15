Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Германия
Норвегия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Величко
№12
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
9 авг. 1976 (44) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
Ганновер-96
3 : 1
Ворскла
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Ганновер-96
3
Ворскла
1
был в запасе
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
Ворскла
1 : 1
Копенгаген
90'
90'
90'
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ворскла
1
Копенгаген
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
Ворскла
1 : 3
Стандард
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Ворскла
1
Стандард
3
был в запасе
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
Стандард
0 : 0
Ворскла
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
0
Ворскла
0
был в запасе
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
Ворскла
1 : 2
Ганновер-96
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ворскла
1
Ганновер-96
2
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
Копенгаген
1 : 0
Ворскла
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
1
Ворскла
0
был в запасе