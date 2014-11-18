Александр Алиев
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
3 февр. 1985 (36) лет
Рост
173
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 19:30
Волгарь
0 : 3
Анжи
89'
89'
89'
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 19:30
89'
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
0
Анжи
3
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 19:00
Анжи
2 : 0
Волга
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 19:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Анжи
2
Волга
0
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:00
Балтика
2 : 3
Анжи
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Балтика
2
Анжи
3
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Анжи
1 : 3
Сибирь
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
минуты: 40' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Анжи
1
Сибирь
3
минуты: 40' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
15.10.2014 15 окт. 2014 ср 10:00
Луч
1 : 2
Анжи
15.10.2014 15 окт. 2014 ср 10:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Анжи
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 9 тур
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
Анжи
1 : 0
Тосно
60'
60'
60'
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Анжи
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 14:00
Химик
0 : 0
Анжи
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химик
0
Анжи
0
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 18:00
Анжи
1 : 1
СКА-Хабаровск
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Анжи
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 10 тур
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 19:00
Анжи
2 : 1
Крылья Советов
54'
54'
54'
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 19:00
54'
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Анжи
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 8 тур
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 19:00
Анжи
5 : 1
Сочи
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 19:00
минуты: 55' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Анжи
5
Сочи
1
минуты: 55' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур