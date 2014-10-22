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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Юссуф (Юссуф Айила)
№24
Полузащитник
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Команда
Металлист
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
4 нояб. 1984 (36) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2011/2012
2010/2011
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
19:00
Металлист
0 : 1
Легия
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
19:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Металлист
0
Легия
1
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
Локерен
1 : 0
Металлист
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Локерен
1
Металлист
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур