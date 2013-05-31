Милош Нинкович
№36
Полузащитник
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Команда
Эвиан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
25 дек. 1984 (36) лет
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2013 31 мая 2013 пт 22:00
Бордо
3 : 2
Эвиан
31.05.2013 31 мая 2013 пт 22:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Кубок, Финал
Бордо
3
Эвиан
2
минуты: 1' - 59' / Франция. Кубок, Финал