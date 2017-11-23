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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Олег Гусев
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
25 апр. 1985 (35) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Скендербеу
3 : 2
Динамо
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Скендербеу
3
Динамо
2
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Янг Бойз
0 : 1
Динамо
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Янг Бойз
0
Динамо
1
был в запасе