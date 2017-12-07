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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Руслан Ротань
№29
Полузащитник
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Команда
Днепр
Гражданство
Украина
Дата рождения
29 окт. 1981 (39) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Славия
0 : 1
Астана
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Славия
0
Астана
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Вильярреал
2 : 2
Славия
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Вильярреал
2
Славия
2
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
18:00
Астана
1 : 1
Славия
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астана
1
Славия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур