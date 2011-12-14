Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Германия
Норвегия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Карлос Корреа
№77
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
29 дек. 1980 (40) лет
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
21:00
Динамо
3 : 3
Маккаби
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
21:00
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
3
Маккаби
3
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
23:05
Сток Сити
1 : 1
Динамо
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сток Сити
1
Динамо
1
был в запасе
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
Бешикташ
1 : 0
Динамо
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
1
Динамо
0
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
Динамо
1 : 0
Бешикташ
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
1
Бешикташ
0
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
Динамо
1 : 1
Сток Сити
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
1
Сток Сити
1
был в запасе