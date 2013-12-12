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Олимпиада
Виталий Мандзюк
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
24 янв. 1986 (35) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Фиорентина
2 : 1
Днепр
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фиорентина
2
Днепр
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Днепр
4 : 1
Пандурий
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Днепр
4
Пандурий
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
Днепр
2 : 0
Пасуш де Феррейра
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Днепр
2
Пасуш де Феррейра
0
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Пасуш де Феррейра
0 : 2
Днепр
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Пасуш де Феррейра
0
Днепр
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
Днепр
1 : 2
Фиорентина
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Днепр
1
Фиорентина
2
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Пандурий
0 : 1
Днепр
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Пандурий
0
Днепр
1
был в запасе