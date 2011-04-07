Андрей Несмачный
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
28 февр. 1979 (42) года
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 22:05
Динамо
1 : 1
Брага
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Динамо
1
Брага
1
был в запасе
17.03.2011 17 марта 2011 чт 21:00
Манчестер Сити
1 : 0
Динамо
17.03.2011 17 марта 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Манчестер Сити
1
Динамо
0
был в запасе
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
Динамо
4 : 0
Бешикташ
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
4
Бешикташ
0
был в запасе