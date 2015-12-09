Александр Рыбка
№23
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
10 апр. 1987 (33) года
Рост
193
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2015 09 дек. 2015 ср 22:45
Динамо
1 : 0
Маккаби
09.12.2015 09 дек. 2015 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Маккаби
0
был в запасе
24.11.2015 24 нояб. 2015 вт 22:45
Порту
0 : 2
Динамо
24.11.2015 24 нояб. 2015 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Порту
0
Динамо
2
был в запасе
04.11.2015 04 нояб. 2015 ср 22:45
Челси
2 : 1
Динамо
04.11.2015 04 нояб. 2015 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Челси
2
Динамо
1
был в запасе
20.10.2015 20 окт. 2015 вт 21:45
Динамо
0 : 0
Челси
20.10.2015 20 окт. 2015 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Челси
0
был в запасе
29.09.2015 29 сент. 2015 вт 21:45
Маккаби
0 : 2
Динамо
29.09.2015 29 сент. 2015 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Маккаби
0
Динамо
2
был в запасе
16.09.2015 16 сент. 2015 ср 21:45
Динамо
2 : 2
Порту
16.09.2015 16 сент. 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Динамо
2
Порту
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур