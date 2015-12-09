Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Германия
Норвегия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Рыбка
№23
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
10 апр. 1987 (33) года
Рост
193
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2009/2010
09.12.2015
09 дек. 2015
ср
22:45
Динамо
1 : 0
Маккаби
09.12.2015
09 дек. 2015
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Маккаби
0
был в запасе
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
22:45
Порту
0 : 2
Динамо
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Порту
0
Динамо
2
был в запасе
04.11.2015
04 нояб. 2015
ср
22:45
Челси
2 : 1
Динамо
04.11.2015
04 нояб. 2015
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Челси
2
Динамо
1
был в запасе
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
Динамо
0 : 0
Челси
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Челси
0
был в запасе
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
Маккаби
0 : 2
Динамо
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Маккаби
0
Динамо
2
был в запасе
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
Динамо
2 : 2
Порту
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Динамо
2
Порту
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур