Евгений Селезнев
№9
Нападающий
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Команда
Акхисар Беледиеспор
Гражданство
Украина
Дата рождения
20 июля 1985 (35) лет
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Севилья
6 : 0
Акхисар Беледиеспор
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Севилья
6
Акхисар Беледиеспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 1
Краснодар
11'
11'
11'
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Акхисар Беледиеспор
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур