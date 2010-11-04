Олег Голодюк
№17
Полузащитник
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Команда
Карпаты
Гражданство
Украина
Дата рождения
2 янв. 1988 (33) года
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Севилья
4 : 0
Карпаты
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Севилья
4
Карпаты
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Карпаты
0 : 1
Севилья
79'
79'
79'
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Карпаты
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Карпаты
3 : 4
Боруссия
43'
43'
43'
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
43'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карпаты
3
Боруссия
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур