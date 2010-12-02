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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Ярослав Мартынюк
№19
Полузащитник
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Команда
Карпаты
Гражданство
Украина
Дата рождения
20 февр. 1989 (32) года
Рост
182
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
Боруссия
3 : 0
Карпаты
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Боруссия
3
Карпаты
0
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Карпаты
0 : 1
Севилья
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Карпаты
0
Севилья
1
был в запасе