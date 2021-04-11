Сергей Самодин
№22
Нападающий
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 февр. 1985 (36) лет
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Шинник
-:-
Алания
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
-
Алания
-
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Чертаново
2 : 2
Шинник
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Чертаново
2
Шинник
2
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Чайка
5 : 1
Шинник
28'
28'
28'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
28'
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чайка
5
Шинник
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Шинник
2 : 3
СКА-Хабаровск
10'
30'
10'
30'
10'
30'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
10'
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Шинник
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Велес
4 : 2
Шинник
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 3
Балтика
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1
Балтика
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
39'
39'
39'
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
Шинник
1 : 3
Акрон
30'
30'
30'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
30'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
1
Акрон
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
36'
36'
36'
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
36'
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 21 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 18 тур