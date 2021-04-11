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Олимпиада
Сергей Самодин
№22
Нападающий
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 февр. 1985 (36) лет
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2013/2014
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Шинник
-:-
Алания
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
-
Алания
-
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Чертаново
2 : 2
Шинник
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Чертаново
2
Шинник
2
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
Чайка
5 : 1
Шинник
28'
28'
28'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
28'
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чайка
5
Шинник
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Шинник
2 : 3
СКА-Хабаровск
10'
30'
10'
30'
10'
30'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
10'
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Шинник
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Велес
4 : 2
Шинник
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:30
Шинник
1 : 3
Балтика
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1
Балтика
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
39'
39'
39'
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
Шинник
1 : 3
Акрон
30'
30'
30'
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
30'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
1
Акрон
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
36'
36'
36'
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
36'
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 21 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 18 тур