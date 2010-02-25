Константин Кравченко
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
24 сент. 1986 (34) года
Рост
180
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
Шахтер
1 : 1
Фулхэм
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Шахтер
1
Фулхэм
1
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
Фулхэм
2 : 1
Шахтер
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фулхэм
2
Шахтер
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала