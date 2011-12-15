Александр Романчук
№84
Защитник
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Команда
Ворскла
Гражданство
Украина
Дата рождения
21 окт. 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 23:05
АЗ Алкмаар
1 : 1
Металлист
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АЗ Алкмаар
1
Металлист
1
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 21:00
Металлист
4 : 1
Аустрия
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Металлист
4
Аустрия
1
был в запасе
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
Металлист
1 : 1
АЗ Алкмаар
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Металлист
1
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Аустрия
1 : 2
Металлист
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Аустрия
1
Металлист
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур