Владимир Езерский
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
15 нояб. 1976 (44) года
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2008 09 дек. 2008 вт 22:45
Барселона
2 : 3
Шахтер
09.12.2008 09 дек. 2008 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Барселона
2
Шахтер
3
был в запасе
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
Шахтер
5 : 0
Базель
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
минуты: 77' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Шахтер
5
Базель
0
минуты: 77' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур