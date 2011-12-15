Максим Старцев
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
20 янв. 1980 (41) год
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 23:05
АЗ Алкмаар
1 : 1
Металлист
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АЗ Алкмаар
1
Металлист
1
был в запасе
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
Металлист
1 : 1
АЗ Алкмаар
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Металлист
1
АЗ Алкмаар
1
был в запасе
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Аустрия
1 : 2
Металлист
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Аустрия
1
Металлист
2
был в запасе