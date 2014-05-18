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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Чиприан Марика
№19
Нападающий
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Команда
Коньяспор
Гражданство
Румыния
Дата рождения
2 окт. 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
германия. кубок
Сезон:
2013/2014
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
43'
90'
43'
90'
43'
90'
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
43'
90'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Хетафе
1 : 0
Севилья
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Севилья
0
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 37 тур
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:00
Хетафе
1 : 0
Малага
37'
12'
37'
12'
37'
12'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
1
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 34 тур
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
20:00
Хетафе
0 : 2
Атлетико
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
18:00
Эльче
1 : 0
Хетафе
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
30.03.2014
30 марта 2014
вс
22:00
Валенсия
1 : 3
Хетафе
27'
27'
27'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
22:00
27'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
1
Хетафе
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
08.03.2014
08 марта 2014
сб
20:00
Бетис
2 : 0
Хетафе
08.03.2014
08 марта 2014
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2
Хетафе
0
был в запасе
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:00
Хетафе
0 : 0
Эспаньол
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
20:00
Сельта
1 : 1
Хетафе
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Хетафе
1
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
19:00
Хетафе
0 : 3
Реал
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0
Реал
3
был в запасе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
14:00
Осасуна
2 : 0
Хетафе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 40'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 40' / Испания. Примера, 23 тур
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
22:00
Хетафе
0 : 0
Вальядолид
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
14:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
14:00
Хетафе
2 : 2
Реал Сосьедад
29'
29'
29'
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
14:00
29'
минуты: 1' - 87'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 87' / Испания. Примера, 20 тур
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
14:00
Хетафе
0 : 1
Райо Вальекано
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
14:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
14:00
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3
Хетафе
0
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
-:-
Малага
1 : 0
Хетафе
88'
88'
88'
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Малага
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
29.11.2013
29 нояб. 2013
пт
22:00
Хетафе
1 : 0
Леванте
29.11.2013
29 нояб. 2013
пт
22:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Леванте
0
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
-:-
Атлетико
7 : 0
Хетафе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
-:-
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
7
Хетафе
0
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
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