Элано (Элано Блумер)
№8
Полузащитник
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Команда
Фламенго
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 июня 1981 (39) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
Галатасарай
1 : 2
Атлетико
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 51'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Галатасарай
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 51' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
Атлетико
1 : 1
Галатасарай
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Атлетико
1
Галатасарай
1
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала