Дарио Срна
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
1 мая 1982 (38) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
Шахтер
2 : 1
Наполи
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Шахтер
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур