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Олимпиада
Матузалем (Франселино да Силва)
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
10 июня 1980 (40) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Верона
1 : 1
Сассуоло
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
1
Сассуоло
1
был в запасе
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
Карпи
0 : 0
Верона
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0
Верона
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Верона
0 : 2
Фиорентина
39'
39'
39'
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
0
Фиорентина
2
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 10 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:30
Сампдория
4 : 1
Верона
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:30
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
4
Верона
1
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Верона
1 : 1
Удинезе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 8 тур
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
21:45
Кьево
1 : 1
Верона
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
21:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
1
Верона
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
Верона
1 : 2
Лацио
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
1
Лацио
2
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Интер
1 : 0
Верона
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
1
Верона
0
был в запасе