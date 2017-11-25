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Олимпиада
Алексей Гай
№19
Полузащитник
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Команда
Кубань (ЛФЛ)
Гражданство
Украина
Дата рождения
6 нояб. 1982 (38) лет
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Сибирь
2'
2'
2'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
2'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Тюмень
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Тюмень
1
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 24 тур
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Сочи
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
минуты: 35' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Сочи
1
минуты: 35' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Волгарь
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
15:00
Химки
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химки
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Крылья Советов
51'
51'
51'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Луч
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Луч
0
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 17 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Авангард
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
75'
75'
75'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
75'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Авангард
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Ротор
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 15 тур
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Зенит-2
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
7'
7'
7'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
7'
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Зенит-2
3
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 13 тур
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
18:00
Балтика
5 : 1
Кубань (ЛФЛ)
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
5
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25'
25'
25'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
25'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тамбов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
16:00
Тюмень
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
23'
37'
23'
37'
23'
37'
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Сочи
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сочи
2
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
18:00
Волгарь
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
22.07.2017
22 июля 2017
сб
18:00
минуты: 42' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
3
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 42' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
15.07.2017
15 июля 2017
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Химки
15.07.2017
15 июля 2017
сб
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Химки
1
был в запасе