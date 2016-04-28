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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Вячеслав Шевчук
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
13 мая 1979 (41) год
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2013/2014
28.04.2016
28 апр. 2016
чт
22:05
Шахтер
2 : 2
Севилья
28.04.2016
28 апр. 2016
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Шахтер
2
Севилья
2
был в запасе
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
Шахтер
0 : 0
Шальке-04
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Шахтер
0
Шальке-04
0
был в запасе