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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Томаш Хюбшман
№3
Защитник
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Команда
Яблонец
Гражданство
Чехия
Дата рождения
4 сент. 1981 (39) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
Яблонец
0 : 0
Пюник
54'
54'
54'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Яблонец
0
Пюник
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
16:30
Пюник
2 : 1
Яблонец
25.07.2019
25 июля 2019
чт
16:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Пюник
2
Яблонец
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд