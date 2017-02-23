Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Соболев
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Кучер
№50
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
22 окт. 1982 (38) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2009/2010
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
Шахтер
0 : 2
Сельта
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Шахтер
0
Сельта
2
был в запасе
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
Сельта
0 : 1
Шахтер
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Сельта
0
Шахтер
1
был в запасе