Владимир Приёмов
№80
Нападающий
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Команда
Металлист
Гражданство
Украина
Дата рождения
2 янв. 1986 (35) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
ПСВ
0 : 1
Черноморец
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПСВ
0
Черноморец
1
был в запасе
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
Черноморец
2 : 1
Динамо
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 28' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 28' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
Лудогорец
1 : 1
Черноморец
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лудогорец
1
Черноморец
1
был в запасе
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
Черноморец
0 : 1
Лудогорец
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Черноморец
0
Лудогорец
1
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
Черноморец
0 : 2
ПСВ
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 83' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Черноморец
0
ПСВ
2
минуты: 83' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Динамо
1 : 2
Черноморец
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
1
Черноморец
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур