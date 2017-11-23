Вячеслав Чечер
№44
Защитник
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Команда
Заря
Гражданство
Украина
Дата рождения
15 дек. 1980 (40) лет
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Эстерсунд
2 : 0
Заря
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Эстерсунд
2
Заря
0
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Герта
2 : 0
Заря
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Герта
2
Заря
0
был в запасе