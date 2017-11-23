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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Вячеслав Чечер
№44
Защитник
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Команда
Заря
Гражданство
Украина
Дата рождения
15 дек. 1980 (40) лет
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2010/2011
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Эстерсунд
2 : 0
Заря
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Эстерсунд
2
Заря
0
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Герта
2 : 0
Заря
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Герта
2
Заря
0
был в запасе