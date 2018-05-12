Штефан Кисслинг
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
25 янв. 1984 (37) лет
Рост
191
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2018 12 мая 2018 сб 16:30
Байер
3 : 2
Ганновер-96
12.05.2018 12 мая 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
3
Ганновер-96
2
был в запасе
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Вердер
0 : 0
Байер
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
0
Байер
0
был в запасе
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 19:30
Байер
0 : 1
Штутгарт
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
0
Штутгарт
1
был в запасе
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:30
Боруссия
4 : 0
Байер
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия
4
Байер
0
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 16:30
Байер
4 : 1
Айнтрахт
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
4
Айнтрахт
1
был в запасе
09.04.2018 09 апр. 2018 пн 21:30
РБ Лейпциг
1 : 4
Байер
09.04.2018 09 апр. 2018 пн 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
РБ Лейпциг
1
Байер
4
был в запасе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:30
Байер
0 : 0
Аугсбург
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
0
Аугсбург
0
был в запасе
10.03.2018 10 марта 2018 сб 20:30
Байер
2 : 0
Боруссия
10.03.2018 10 марта 2018 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
2
Боруссия
0
был в запасе
03.03.2018 03 марта 2018 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 2
Байер
03.03.2018 03 марта 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
1
Байер
2
был в запасе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:30
Байер
0 : 2
Шальке-04
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
0
Шальке-04
2
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 1
Байер
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0
Байер
1
был в запасе
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
Майнц
3 : 1
Байер
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
3
Байер
1
был в запасе
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 16:30
Байер
2 : 2
Хоффенхайм
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
2
Хоффенхайм
2
был в запасе