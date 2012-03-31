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Олимпиада
Михал Пападопулос
№27
Нападающий
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Команда
Заглембе
Гражданство
Чехия
Дата рождения
14 апр. 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
31.03.2012
31 марта 2012
сб
13:00
Волга
2 : 0
Ростов
31.03.2012
31 марта 2012
сб
13:00
минуты: 48' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 37 тур
Волга
2
Ростов
0
минуты: 48' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 37 тур
25.03.2012
25 марта 2012
вс
13:00
Ростов
2 : 1
Спартак-Нальчик
25.03.2012
25 марта 2012
вс
13:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 36 тур
Ростов
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 36 тур
17.03.2012
17 марта 2012
сб
15:30
Ахмат
1 : 0
Ростов
17.03.2012
17 марта 2012
сб
15:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 35 тур
Ахмат
1
Ростов
0
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 35 тур
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 34 тур
Ростов
1
Крылья Советов
0
был в запасе
05.03.2012
05 марта 2012
пн
17:30
Краснодар
1 : 0
Ростов
05.03.2012
05 марта 2012
пн
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 33 тур
Краснодар
1
Ростов
0
был в запасе
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
13:15
Ростов
1 : 1
Амкар
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
13:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Ростов
1
Амкар
1
был в запасе
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
Ростов
3 : 1
Томь
70'
70'
70'
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
70'
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Ростов
3
Томь
1
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 31 тур
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
13:00
Ростов
2 : 1
Томь
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
13:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ростов
2
Томь
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
16:00
Рубин
1 : 1
Ростов
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
16:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Рубин
1
Ростов
1
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
14:00
Ростов
1 : 3
Зенит
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Ростов
1
Зенит
3
был в запасе
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
15:15
Краснодар
2 : 0
Ростов
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Краснодар
2
Ростов
0
был в запасе
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
14:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
14:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ростов
1
Крылья Советов
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
15:15
Амкар
0 : 1
Ростов
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
15:15
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
0
Ростов
1
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
Ростов
1 : 1
ЦСКА
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ростов
1
ЦСКА
1
был в запасе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
15:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Ростов
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
0
Ростов
1
был в запасе
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
Ростов
1 : 1
Анжи
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Ростов
1
Анжи
1
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Ростов
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Ростов
1
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе