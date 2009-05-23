Бернд Шнайдер
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 нояб. 1973 (47) лет
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
Энерги
3 : 0
Байер
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Энерги
3
Байер
0
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Байер
5 : 0
Боруссия
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
5
Боруссия
0
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
12.05.2009 12 мая 2009 вт 21:00
Бавария
3 : 0
Байер
12.05.2009 12 мая 2009 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
3
Байер
0
был в запасе
08.05.2009 08 мая 2009 пт 22:00
Байер
2 : 2
Арминия
08.05.2009 08 мая 2009 пт 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
2
Арминия
2
был в запасе