Транкильо Барнетта
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
22 мая 1985 (35) лет
Рост
178
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
Сарпсборг 08
1 : 0
Санкт-Галлен
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Сарпсборг 08
1
Санкт-Галлен
0
был в запасе