Фабрицио Фуэнтес
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
13 окт. 1976 (44) года
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 21:00
Вильярреал
3 : 2
Хетафе
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
3
Хетафе
2
был в запасе
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
Вильярреал
5 : 0
Тенерифе
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
5
Тенерифе
0
был в запасе
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
Осасуна
1 : 1
Вильярреал
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1
Вильярреал
1
был в запасе