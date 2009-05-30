Паскаль Сиган
№12
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 апр. 1974 (46) лет
Рост
192
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
Мальорка
2 : 3
Вильярреал
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
2
Вильярреал
3
был в запасе
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Вильярреал
3 : 1
Валенсия
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
3
Валенсия
1
был в запасе
23.04.2009 23 апр. 2009 чт 21:00
Вильярреал
2 : 1
Рекреативо
23.04.2009 23 апр. 2009 чт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
2
Рекреативо
1
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
Вальядолид
0 : 0
Вильярреал
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
0
был в запасе
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 22:55
Вильярреал
0 : 2
Малага
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
0
Малага
2
был в запасе
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 21:00
Альмерия
3 : 0
Вильярреал
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 21:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Альмерия
3
Вильярреал
0
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
07.03.2009 07 марта 2009 сб 23:55
Вильярреал
1 : 0
Эспаньол
07.03.2009 07 марта 2009 сб 23:55
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1
Эспаньол
0
был в запасе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 23:00
Бетис
2 : 2
Вильярреал
01.03.2009 01 марта 2009 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2
Вильярреал
2
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 22:00
Вильярреал
2 : 1
Спортинг
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
2
Спортинг
1
был в запасе
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Расинг
1 : 1
Вильярреал
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Расинг
1
Вильярреал
1
был в запасе
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 22:00
Вильярреал
1 : 1
Осасуна
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Вильярреал
2 : 0
Мальорка
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
2
Мальорка
0
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 21:00
Севилья
1 : 0
Вильярреал
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1
Вильярреал
0
был в запасе