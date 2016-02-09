Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Соболев
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Германия
Норвегия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хосе Энрике
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 янв. 1986 (35) лет
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2011/2012
2008/2009
09.02.2016
09 февр. 2016
вт
22:45
Вест Хэм
2 : 1
Ливерпуль
09.02.2016
09 февр. 2016
вт
22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Вест Хэм
2
Ливерпуль
1
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:30
Ливерпуль
0 : 0
Вест Хэм
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:30
минуты: 89' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ливерпуль
0
Вест Хэм
0
минуты: 89' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
23:00
Ливерпуль
3 : 0
Эксетер Сити
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ливерпуль
3
Эксетер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
08.01.2016
08 янв. 2016
пт
22:55
Эксетер Сити
2 : 2
Ливерпуль
08.01.2016
08 янв. 2016
пт
22:55
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эксетер Сити
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала