Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Соболев
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Германия
Норвегия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гонсало (Гонсало Родригес)
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Сан-Лоренсо
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
10 апр. 1984 (36) лет
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. кубок
лига европы квалификация
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
Фиорентина
2 : 2
Пескара
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
2
Пескара
2
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 38 тур
20.05.2017
20 мая 2017
сб
21:45
Наполи
4 : 1
Фиорентина
20.05.2017
20 мая 2017
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
4
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Фиорентина
32'
72'
32'
72'
32'
72'
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
13:30
Сампдория
2 : 2
Фиорентина
60'
25'
60'
25'
60'
25'
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
13:30
60'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
2
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
Кротоне
0 : 1
Фиорентина
61'
61'
61'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кротоне
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:30
Аталанта
0 : 0
Фиорентина
54'
54'
54'
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
27.02.2017
27 февр. 2017
пн
22:45
Фиорентина
2 : 2
Торино
27.02.2017
27 февр. 2017
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
22:45
Милан
2 : 1
Фиорентина
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:45
Фиорентина
3 : 0
Удинезе
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
22:45
Рома
4 : 0
Фиорентина
57'
57'
57'
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:00
Кьево
0 : 3
Фиорентина
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
0
Фиорентина
3
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 21 тур
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
22:45
Фиорентина
2 : 1
Ювентус
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Фиорентина
3 : 3
Наполи
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
3
Наполи
3
был в запасе
15.12.2016
15 дек. 2016
чт
22:00
Дженоа
1 : 0
Фиорентина
15.12.2016
15 дек. 2016
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
21:00
Фиорентина
2 : 1
Сассуоло
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
28.11.2016
28 нояб. 2016
пн
23:00
Интер
4 : 2
Фиорентина
45'
45'
45'
28.11.2016
28 нояб. 2016
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
4
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Эмполи
0 : 4
Фиорентина
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
20:00
Фиорентина
1 : 1
Сампдория
45'
45'
45'
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Фиорентина
1 : 1
Кротоне
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
13:30
Фиорентина
0 : 0
Аталанта
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
Показать все игры