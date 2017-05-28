Гонсало (Гонсало Родригес)
№2
Защитник
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Команда
Сан-Лоренсо
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
10 апр. 1984 (36) лет
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Фиорентина
2 : 2
Пескара
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
2
Пескара
2
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 38 тур
20.05.2017 20 мая 2017 сб 21:45
Наполи
4 : 1
Фиорентина
20.05.2017 20 мая 2017 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
4
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Фиорентина
32'
72'
32'
72'
32'
72'
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 13:30
Сампдория
2 : 2
Фиорентина
60'
25'
60'
25'
60'
25'
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 13:30
60'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
2
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
Кротоне
0 : 1
Фиорентина
61'
61'
61'
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кротоне
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:30
Аталанта
0 : 0
Фиорентина
54'
54'
54'
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
27.02.2017 27 февр. 2017 пн 22:45
Фиорентина
2 : 2
Торино
27.02.2017 27 февр. 2017 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 22:45
Милан
2 : 1
Фиорентина
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:45
Фиорентина
3 : 0
Удинезе
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 22:45
Рома
4 : 0
Фиорентина
57'
57'
57'
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 20:00
Кьево
0 : 3
Фиорентина
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 20:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
0
Фиорентина
3
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 21 тур
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 22:45
Фиорентина
2 : 1
Ювентус
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Фиорентина
3 : 3
Наполи
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
3
Наполи
3
был в запасе
15.12.2016 15 дек. 2016 чт 22:00
Дженоа
1 : 0
Фиорентина
15.12.2016 15 дек. 2016 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 21:00
Фиорентина
2 : 1
Сассуоло
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 21:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
28.11.2016 28 нояб. 2016 пн 23:00
Интер
4 : 2
Фиорентина
45'
45'
45'
28.11.2016 28 нояб. 2016 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
4
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
Эмполи
0 : 4
Фиорентина
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 20:00
Фиорентина
1 : 1
Сампдория
45'
45'
45'
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Фиорентина
1 : 1
Кротоне
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 13:30
Фиорентина
0 : 0
Аталанта
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур