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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
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Олимпиада
Хоан Капдевила
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 февр. 1978 (43) года
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Эспаньол
1 : 1
Осасуна
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1
Осасуна
1
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
03.05.2014
03 мая 2014
сб
22:59
Вальядолид
1 : 0
Эспаньол
03.05.2014
03 мая 2014
сб
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
1
Эспаньол
0
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
22:00
Эспаньол
2 : 2
Райо Вальекано
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
20:00
Севилья
4 : 1
Эспаньол
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
4
Эспаньол
1
был в запасе
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:00
Хетафе
0 : 0
Эспаньол
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
0
Эспаньол
0
был в запасе
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
21:00
Эспаньол
0 : 1
Реал
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
0
Реал
1
был в запасе
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
20:00
Осасуна
1 : 0
Эспаньол
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
-:-
Эспаньол
1 : 2
Реал Сосьедад
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
Эспаньол
1 : 3
Севилья
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1
Севилья
3
был в запасе
29.10.2013
29 окт. 2013
вт
22:00
Эспаньол
0 : 0
Малага
29.10.2013
29 окт. 2013
вт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0
Малага
0
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
22:59
Леванте
3 : 0
Эспаньол
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
3
Эспаньол
0
был в запасе
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
22:59
Эспаньол
1 : 0
Атлетико
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
1
Атлетико
0
был в запасе
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
17:00
Эльче
2 : 1
Эспаньол
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
2
Эспаньол
1
был в запасе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
20:00
Эспаньол
0 : 2
Хетафе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
22:59
Вильярреал
2 : 1
Эспаньол
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
22:59
минуты: 68' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
2
Эспаньол
1
минуты: 68' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
22:00
Эспаньол
3 : 1
Валенсия
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
3
Валенсия
1
был в запасе
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
22:59
Сельта
2 : 2
Эспаньол
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
2
Эспаньол
2
был в запасе