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Себастьян Виера
№1
Вратарь
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Команда
Ларисса
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
7 марта 1983 (38) лет
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Мальорка
2 : 3
Вильярреал
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
2
Вильярреал
3
был в запасе
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Вильярреал
3 : 1
Валенсия
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
3
Валенсия
1
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
22:55
Вильярреал
3 : 2
Реал
16.05.2009
16 мая 2009
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
3
Реал
2
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
22:55
Вильярреал
0 : 2
Севилья
02.05.2009
02 мая 2009
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
0
Севилья
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Хетафе
1 : 2
Вильярреал
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
1
Вильярреал
2
был в запасе
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
21:00
Вильярреал
2 : 1
Рекреативо
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
2
Рекреативо
1
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Вильярреал
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
0
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
22:55
Вильярреал
0 : 2
Малага
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
0
Малага
2
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
Альмерия
3 : 0
Вильярреал
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Альмерия
3
Вильярреал
0
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
21:00
Атлетико
3 : 2
Вильярреал
15.03.2009
15 марта 2009
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
3
Вильярреал
2
был в запасе
07.03.2009
07 марта 2009
сб
23:55
Вильярреал
1 : 0
Эспаньол
07.03.2009
07 марта 2009
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1
Эспаньол
0
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
23:00
Бетис
2 : 2
Вильярреал
01.03.2009
01 марта 2009
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2
Вильярреал
2
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
Вильярреал
2 : 1
Спортинг
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
2
Спортинг
1
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Вильярреал
2 : 1
Нумансия
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2
Нумансия
1
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Депортиво
3 : 0
Вильярреал
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
3
Вильярреал
0
был в запасе
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
22:00
Вильярреал
1 : 1
Осасуна
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1
Осасуна
1
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Вильярреал
2 : 0
Мальорка
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
2
Мальорка
0
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:55
Валенсия
3 : 3
Вильярреал
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
3
Вильярреал
3
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
21:00
Севилья
1 : 0
Вильярреал
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1
Вильярреал
0
был в запасе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
22:00
Вильярреал
3 : 3
Хетафе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
3
Хетафе
3
был в запасе