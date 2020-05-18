Нури Шахин
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
5 сент. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2020 18 мая 2020 пн 21:30
Вердер
1 : 4
Байер
18.05.2020 18 мая 2020 пн 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
1
Байер
4
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
0
Боруссия
2
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:30
РБ Лейпциг
3 : 0
Вердер
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
РБ Лейпциг
3
Вердер
0
был в запасе
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 17:30
Вердер
0 : 2
Унион
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
0
Унион
2
был в запасе
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 17:30
Аугсбург
2 : 1
Вердер
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 80'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург
2
Вердер
1
минуты: 1' - 80' / Германия. Бундеслига, 20 тур
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:30
Вердер
0 : 3
Хоффенхайм
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
0
Хоффенхайм
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
Фортуна
0 : 1
Вердер
29'
29'
29'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фортуна
0
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
Кельн
1 : 0
Вердер
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1
Вердер
0
был в запасе
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 20:30
Вердер
0 : 5
Майнц
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
0
Майнц
5
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
6
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 20:00
Вердер
0 : 1
Падерборн
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0
Падерборн
1
был в запасе
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 20:00
Вольфсбург
2 : 3
Вердер
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
2
Вердер
3
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
Вердер
1 : 2
Шальке-04
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
57'
57'
57'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Вердер
2 : 2
Фрайбург
64'
64'
64'
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:30
Байер
2 : 2
Вердер
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
2
Вердер
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Вердер
1 : 1
Герта
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
1
Герта
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 19:00
Айнтрахт
2 : 2
Вердер
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
2
Вердер
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:30
Боруссия
2 : 2
Вердер
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия
2
Вердер
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Унион
1 : 2
Вердер
76'
90'
76'
90'
76'
90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Унион
1
Вердер
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур