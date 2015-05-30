Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Себастьян Кель
№5
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 февр. 1980 (41) год
Рост
188
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2011/2012
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:00
Боруссия
1 : 3
Вольфсбург
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 67'
Германия. Кубок, Финал
Боруссия
1
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 67' / Германия. Кубок, Финал
03.03.2015
03 марта 2015
вт
22:30
Динамо
0 : 2
Боруссия
03.03.2015
03 марта 2015
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Динамо
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала