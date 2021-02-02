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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Уве Хюнемайер
№2
Защитник
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Команда
Падерборн
Гражданство
Германия
Дата рождения
9 янв. 1986 (35) лет
Рост
189
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2018/2019
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
22:45
Боруссия
3 : 2
Падерборн
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия
3
Падерборн
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
22:45
Унион
2 : 3
Падерборн
58'
58'
58'
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
22:45
58'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Унион
2
Падерборн
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала