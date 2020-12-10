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Евро-2020
Легкая атлетика
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Гладкий
№11
Нападающий
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Команда
Заря
Гражданство
Украина
Дата рождения
24 авг. 1987 (33) года
Рост
186
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2009/2010
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Брага
2 : 0
Заря
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брага
2
Заря
0
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
Заря
1 : 0
Лестер Сити
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Заря
1
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
АЕК
0 : 3
Заря
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЕК
0
Заря
3
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Заря
1 : 4
АЕК
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Заря
1
АЕК
4
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Заря
1 : 2
Брага
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Заря
1
Брага
2
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Лестер Сити
3 : 0
Заря
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лестер Сити
3
Заря
0
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур