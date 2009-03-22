Эмилио Курро Торрес
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 дек. 1976 (44) года
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
Расинг
0 : 1
Валенсия
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Расинг
0
Валенсия
1
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Нумансия
2 : 1
Валенсия
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Нумансия
2
Валенсия
1
был в запасе