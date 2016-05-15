Давид Наварро
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 мая 1980 (40) лет
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 20:30
Райо Вальекано
3 : 1
Леванте
63'
63'
63'
15.05.2016 15 мая 2016 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
3
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Леванте
2 : 1
Атлетико
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
2
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
15.04.2016 15 апр. 2016 пт 21:30
Леванте
2 : 1
Эспаньол
15.04.2016 15 апр. 2016 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 23:05
Бетис
1 : 0
Леванте
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 23:05
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
13.03.2016 13 марта 2016 вс 14:00
Леванте
1 : 0
Валенсия
13.03.2016 13 марта 2016 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
1
Валенсия
0
был в запасе
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 14:00
Вильярреал
3 : 0
Леванте
27'
56'
27'
56'
27'
56'
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
19.02.2016 19 февр. 2016 пт 22:30
Леванте
3 : 0
Хетафе
19.02.2016 19 февр. 2016 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
3
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 20:15
Эйбар
2 : 0
Леванте
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 20:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 14:00
Севилья
3 : 1
Леванте
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3
Леванте
1
был в запасе
25.01.2016 25 янв. 2016 пн 22:30
Леванте
3 : 2
Лас-Пальмас
25.01.2016 25 янв. 2016 пн 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
3
Лас-Пальмас
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 20:15
Сельта
4 : 3
Леванте
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 20:15
минуты: 1' - 82'
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
4
Леванте
3
минуты: 1' - 82' / Испания. Примера, 20 тур
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 0:05
Леванте
2 : 1
Райо Вальекано
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 0:05
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 18:00
Леванте
0 : 1
Малага
77'
77'
77'
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Леванте
0
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
07.12.2015 07 дек. 2015 пн 22:30
Эспаньол
1 : 1
Леванте
07.12.2015 07 дек. 2015 пн 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 22:30
Леванте
0 : 1
Бетис
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:00
Спортинг
0 : 3
Леванте
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
0
Леванте
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 20:15
Леванте
1 : 1
Депортиво
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 20:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 20:15
Валенсия
3 : 0
Леванте
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 20:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
Леванте
0 : 4
Реал Сосьедад
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
0
Реал Сосьедад
4
был в запасе
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 17:00
Реал
3 : 0
Леванте
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал
3
Леванте
0
был в запасе