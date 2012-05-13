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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Фредерик Кануте
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
2 сент. 1977 (43) года
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Эспаньол
1 : 1
Севилья
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
1
Севилья
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
Севилья
5 : 2
Райо Вальекано
81'
81'
81'
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
81'
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
5
Райо Вальекано
2
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
02.04.2012
02 апр. 2012
пн
22:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
02.04.2012
02 апр. 2012
пн
22:00
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
3
Мальорка
1
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
22.03.2012
22 марта 2012
чт
22:00
Расинг
0 : 3
Севилья
22.03.2012
22 марта 2012
чт
22:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Расинг
0
Севилья
3
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
04.03.2012
04 марта 2012
вс
-:-
Севилья
1 : 1
Атлетико
04.03.2012
04 марта 2012
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
20:00
Валенсия
1 : 2
Севилья
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
-:-
Севилья
2 : 0
Осасуна
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
-:-
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 24 тур
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:59
Реал Сосьедад
2 : 0
Севилья
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:59
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
2
Севилья
0
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
20:00
Севилья
1 : 2
Вильярреал
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
20:00
Севилья
0 : 0
Эспаньол
75'
75'
75'
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
20:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0
Эспаньол
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
14:00
Райо Вальекано
2 : 1
Севилья
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
14:00
минуты: 55' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2
Севилья
1
минуты: 55' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
-:-
Севилья
2 : 6
Реал
64'
64'
64'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
-:-
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
2
Реал
6
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
Леванте
1 : 0
Севилья
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
1
Севилья
0
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
05.12.2011
05 дек. 2011
пн
22:59
Севилья
3 : 0
Хетафе
90'
90'
90'
05.12.2011
05 дек. 2011
пн
22:59
90'
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
3
Хетафе
0
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
23:30
Сарагоса
0 : 1
Севилья
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Сарагоса
0
Севилья
1
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
22:59
Севилья
2 : 1
Спортинг
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
19:00
Атлетико
0 : 0
Севилья
8'
8'
8'
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
0
Севилья
0
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 7 тур
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
19:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
18'
18'
18'
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
19:00
18'
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 6 тур
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
21:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
21:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0
Севилья
0
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
22:59
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
53'
53'
53'
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
22:59
53'
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 4 тур
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