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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Луис Фабиано
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 нояб. 1980 (40) лет
Рост
183
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.03.2011
01 марта 2011
вт
23:55
Севилья
3 : 0
Спортинг
28'
28'
28'
01.03.2011
01 марта 2011
вт
23:55
28'
минуты: 1' - 67'
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 67' / Испания. Примера, 26 тур
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
Атлетико
2 : 2
Севилья
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
2
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
21:00
Севилья
1 : 0
Эркулес
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
21:00
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1
Эркулес
0
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 24 тур
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
23:55
Расинг
3 : 2
Севилья
83'
83'
83'
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
23:55
83'
минуты: 43' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Расинг
3
Севилья
2
минуты: 43' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
19:00
Севилья
0 : 0
Малага
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
0
Малага
0
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 22 тур
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:55
Депортиво
3 : 3
Севилья
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
3
Севилья
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
Севилья
4 : 1
Леванте
28', 68'
43'
28', 68'
43'
28', 68'
43'
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
28', 68'
43'
минуты: 1' - 81'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
4
Леванте
1
минуты: 1' - 81' / Испания. Примера, 20 тур
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:55
Севилья
1 : 2
Эспаньол
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:55
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1
Эспаньол
2
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 19 тур
08.01.2011
08 янв. 2011
сб
22:00
Реал Сосьедад
2 : 3
Севилья
63'
63'
63'
08.01.2011
08 янв. 2011
сб
22:00
63'
минуты: 1' - 81'
Испания. Примера, 18 тур
Реал Сосьедад
2
Севилья
3
минуты: 1' - 81' / Испания. Примера, 18 тур
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Осасуна
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1
Осасуна
0
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
23:00
Реал
1 : 0
Севилья
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
21:00
Севилья
1 : 2
Мальорка
88'
88'
88'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
21:00
88'
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
1
Мальорка
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Сарагоса
1 : 2
Севилья
29'
69'
29'
69'
29'
69'
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
29'
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
1
Севилья
2
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 11 тур
08.11.2010
08 нояб. 2010
пн
23:30
Севилья
2 : 0
Валенсия
08.11.2010
08 нояб. 2010
пн
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
22:00
Спортинг
2 : 0
Севилья
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Спортинг
2
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
Севилья
3 : 1
Атлетико
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3
Атлетико
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
20:00
Эркулес
2 : 0
Севилья
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эркулес
2
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
23.09.2010
23 сент. 2010
чт
22:55
Севилья
1 : 1
Расинг
23.09.2010
23 сент. 2010
чт
22:55
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1
Расинг
1
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
22:00
Севилья
0 : 0
Депортиво
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
22:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
0
Депортиво
0
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
22:55
Леванте
1 : 4
Севилья
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1
Севилья
4
был в запасе