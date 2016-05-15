Энцо Мареска
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 февр. 1980 (41) год
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
Палермо
3 : 2
Верона
51'
51'
51'
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
51'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
3
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
Фиорентина
0 : 0
Палермо
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
Палермо
2 : 0
Сампдория
45'
45'
45'
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 13:30
Фрозиноне
0 : 2
Палермо
90'
90'
90'
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Фрозиноне
0
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Палермо
2 : 2
Аталанта
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2
Аталанта
2
был в запасе
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
Ювентус
4 : 0
Палермо
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
4
Палермо
0
был в запасе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 21:45
Палермо
0 : 3
Лацио
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
0
Лацио
3
был в запасе
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Кьево
3 : 1
Палермо
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
минуты: 39' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
3
Палермо
1
минуты: 39' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
19.03.2016 19 марта 2016 сб 20:00
Эмполи
0 : 0
Палермо
19.03.2016 19 марта 2016 сб 20:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Эмполи
0
Палермо
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
13.03.2016 13 марта 2016 вс 22:45
Палермо
0 : 1
Наполи
13.03.2016 13 марта 2016 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Палермо
0
Наполи
1
был в запасе
06.03.2016 06 марта 2016 вс 22:45
Интер
3 : 1
Палермо
06.03.2016 06 марта 2016 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
3
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 22:45
Рома
5 : 0
Палермо
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 22:45
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
5
Палермо
0
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 17:00
Палермо
1 : 3
Торино
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
1
Торино
3
был в запасе
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 17:00
Карпи
1 : 1
Палермо
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Карпи
1
Палермо
1
был в запасе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
Палермо
4 : 1
Удинезе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
4
Удинезе
1
был в запасе
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 14:30
Дженоа
4 : 0
Палермо
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
4
Палермо
0
был в запасе
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 22:45
Палермо
0 : 3
Ювентус
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
0
Ювентус
3
был в запасе
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
Лацио
1 : 1
Палермо
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
1
Палермо
1
был в запасе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
Палермо
1 : 0
Кьево
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 23:00
Палермо
0 : 1
Эмполи
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Палермо
0
Эмполи
1
был в запасе