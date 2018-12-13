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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Адриано (Адриано Коррейя Кларо)
№3
Защитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
26 окт. 1984 (36) лет
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Бешикташ
0 : 1
Мальме
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бешикташ
0
Мальме
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Сарпсборг 08
2 : 3
Бешикташ
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сарпсборг 08
2
Бешикташ
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур